Va dalla ex armato di machete | padre e fratello della donna lo affrontano 48enne ferito a un braccio

Un uomo di 48 anni si è presentato armato di machete davanti alla casa dell'ex partner. Al suo arrivo, è stato affrontato dal padre e dal fratello della donna, con i quali è scoppiata una colluttazione. Durante l'alterco, il 48enne è stato ferito a un braccio. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e per ricostruire quanto avvenuto.

Armato di machete si è presentato a casa della ex. All'uscio, però, ha trovato il padre e il fratello della donna ed è rimasto ferito a un braccio al culmine di una colluttazione. I fatti sono accaduti nella serata di giovedì 23 aprile a Valle Aurelia.Secondo ricostruito, la vicenda ha preso.🔗 Leggi su Romatoday.it

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