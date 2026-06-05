Il vicepremier ha annunciato che chiederà un contributo straordinario sugli extraprofitti delle banche, citando 20 miliardi di utili complessivi di due grandi istituti. Ha specificato che sarà intransigente nel richiederlo. Ha invitato a consultare le trimestrali di Unicredit e Intesa Sanpaolo, sottolineando che molte famiglie e imprese affronteranno un anno difficile.

“Andate a vedere la trimestrale di Unicredit e Intesa San Paolo. Chiuderanno quest’anno di difficoltà per la stragrande maggioranza delle famiglie e imprese, con 20 miliardi di utile. Per questo la Lega chiederà agli istituti bancari che stanno facendo guadagni e profitti senza precedenti un contributo alla crescita economica del Paese”. Parola del vice premier Matteo Salvini che nel corso di un evento sul Piano Casa a Milano è tornato a promettere un contributo straordinario sugli extraprofitti delle banche. “Lo dico con rispetto ammirazione e curiosità economica e antropologica” precisa Salvini che sottolinea come “una parte importante di quell’utile è garantita dallo Stato” poiché“una parte di quei prestiti che ricevono le banche vengono erogati con la garanzia dello Stato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il vicepremier Salvini torna a promettere un contributo straordinario sugli extraprofitti delle banche: “Da Unicredit e Intesa, 20 miliardi di utili. Saremo intransigenti nel chiederlo”

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