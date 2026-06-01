Banche | utili a 47,5 miliardi e tasse in calo nel 2025

Notizia in breve

Nel 2025, le banche hanno registrato utili per 47,5 miliardi di euro, con un calo delle tasse rispetto all'anno precedente. L'aliquota fiscale è scesa al 19,2%. La riduzione delle imposte si deve a modifiche normative e a un aumento delle deduzioni. La redditività delle banche potrebbe risentire del calo dei tassi della BCE, che ha ridotto i margini di interesse. Le banche hanno inoltre aumentato le riserve per eventuali rischi futuri.