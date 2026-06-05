Fino al 4 ottobre, presso la Rocca Maggiore di Assisi, è visitabile la mostra “Franciscus. Fratello in arte” di Michelangelo Pistoletto. L’esposizione presenta opere che esplorano il concetto di Terzo Paradiso e il dialogo tra le fedi, con installazioni e lavori artistici realizzati dall’artista. La mostra affronta temi di convivenza e spiritualità, senza includere altri eventi o figure coinvolte, limitandosi alla presentazione delle opere e del messaggio trasmesso.

La Rocca Maggiore di Assisi accoglie fino al 4 ottobre "Franciscus. Fratello in arte", la nuova e inedita mostra di Michelangelo Pistoletto, uno dei protagonisti assoluti dell’arte contemporanea. L’esposizione, promossa dal Comune di Assisi e prodotta da Opera Laboratori in collaborazione con Cittadellarte-Fondazione Pistoletto e Galleria Continua con il patrocinio della Regione Umbria, si inserisce nelle celebrazioni per l’anniversario della morte di San Francesco. Curato dallo stesso artista, il progetto nasce da un’idea forte e provocatoria: la proclamazione di papa Francesco come "Primo Santo dell’Arte"; non un gesto religioso, ma un’azione che appartiene al linguaggio artistico e che riconosce nel pontefice una figura capace di trasformare la vita in un’opera e la spiritualità in responsabilità condivisa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il viaggio di Pistoletto tra il Terzo Paradiso e il dialogo tra le fedi

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