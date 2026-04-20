Arezzo tra memoria psichiatrica e dialogo tra fedi | due appuntamenti

Lunedì 20 aprile, Arezzo ospita due eventi che affrontano temi diversi ma legati alla riflessione. Uno si concentra sulla storia della psichiatria e sulla memoria legata alla salute mentale, mentre l’altro prevede un confronto tra rappresentanti di diverse fedi religiose. Entrambi gli appuntamenti si svolgono nella stessa giornata e sono aperti al pubblico, offrendo spunti di approfondimento su questioni storiche e spirituali.

Lunedì 20 aprile, la città di Arezzo ospita due momenti di riflessione profonda che spaziano dalla storia della medicina mentale al dialogo tra le fedi. Alle ore 12, presso la Sala dei Grandi della Biblioteca Umanistica del Campus di Arezzo (viale Cittadini, 33), si terrà la sesta edizione della lezione dedicata ad Agostino Pirella, mentre a Terranuova Bracciolini si svilupperà un confronto interreligioso focalizzato sulla pace. L’eredità clinica e culturale di Pirella tra scienza e letteratura. Il percorso di riforma della salute mentale in Italia trova oggi una nuova tappa nel cuore dell’Università di Siena. La VI Lezione Agostino Pirella intende onorare il lavoro svolto da uno dei medici che, insieme a Basaglia, ha guidato la stagione del superamento dei manicomi negli anni ’70.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arezzo tra memoria psichiatrica e dialogo tra fedi: due appuntamenti Notizie correlate Coranica a Lucca: il dialogo tra fedi per la paceLa mostra Coranica apre oggi a Lucca, nella chiesa di San Cristoforo, per promuovere il dialogo tra Islam e Cristianesimo. Dialogo tra fedi a Terranuova: un fronte comune contro la guerraLunedì 20 aprile, alle ore 18, l’auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini ospiterà un confronto tra le principali confessioni monoteiste per... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Ad Arezzo la VI Lezione Pirella: focus su psichiatria, scienza e letteratura. Arezzo tra memoria e ricostruzione: il ruolo delle donne raccontato agli studentiArezzo, 4 dicembre 2025 – Centoventi ragazzi delle scuole superiori di Arezzo a lezione di storia, memoria e pace. L’occasione è stata fornita dalla terza Giornata in Ricordo dei Bombardamenti sulla ... lanazione.it Caterina Pesce parla di Agostino Pirella da Gorizia ad Arezzo per la rivoluzione psichiatricaArezzo, 16 marzo 2026 – E’ in arrivo l’ultimo appuntamento martedì 17 marzo, per il ciclo di conferenze organizzato dalla Società storica aretina, con il patrocinio del Comune di Arezzo, sui medici ... lanazione.it