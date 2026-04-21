Auditorium Le Fornaci gremito per il dialogo tra fedi

L’auditorium Le Fornaci si è riempito di pubblico per un evento dedicato al dialogo tra diverse fedi religiose. Durante l’incontro, rappresentanti di varie confessioni si sono confrontati sui temi della pace e della convivenza. L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi spettatori, interessati a ascoltare le opinioni e le posizioni dei relatori. La serata si è svolta senza incidenti, con un clima di rispetto tra i presenti.

Arezzo, 21 aprile 2026 – , voci a confronto per costruire la pace. Auditorium “Le Fornaci ” gremito, ieri sera, per un confronto che ha saputo unire partecipazione e profondità di contenuti. L’incontro “ Fedi diverse, un solo messaggio – Ricercare la pace in tempi di guerra” ha richiamato un pubblico numeroso e attento, a conferma di un bisogno diffuso di riflessione e dialogo in una fase segnata da forti tensioni internazionali. Al centro della serata il contributo di con Padre Bernardo, Abate di San Miniato al Monte, Enrico Fink, Presidente della Comunità Ebraica di Firenze e Zoheir Rabia, Imam di Arezzo e del Valdarno che hanno offerto punti di vista differenti ma convergenti sui temi della pace, del dialogo interreligioso e delle guerre contemporanee.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Auditorium Le Fornaci gremito per il dialogo tra fedi Notizie correlate Teatro auditorium Le Fornaci: finale di stagione tra teatro e musicaArezzo, 14 aprile 2026 – Si avvia alla conclusione la stagione teatrale 2025/2026 del Teatro auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini, curata... Coranica a Lucca: il dialogo tra fedi per la paceLa mostra Coranica apre oggi a Lucca, nella chiesa di San Cristoforo, per promuovere il dialogo tra Islam e Cristianesimo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Auditorium Le Fornaci gremito per il dialogo tra fediArezzo, 21 aprile 2026 – Auditorium Le Fornaci gremito per il dialogo tra fedi, voci a confronto per costruire la pace. Auditorium Le Fornaci gremito, ieri sera, per un confronto che ha saputo unir ... lanazione.it Teatro auditorium Le Fornaci: finale di stagione tra teatro e musicaDue gli appuntamenti che segnano il finale di stagione, proponendo linguaggi diversi ma complementari: da una parte il teatro contemporaneo, dall’altra la musica dal vivo intrecciata al racconto ... lanazione.it