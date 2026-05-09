Nastro Rosa Tour | vela ecco il giro dell' Italia partirà da Venezia il 4 giugno arrivo a Genova

Il Nastro Rosa Tour è un evento che coinvolge imbarcazioni a vela e prevede un percorso lungo le coste italiane. La partenza è prevista per il 4 giugno da Venezia, con arrivo a Genova. Le tappe successive si svolgeranno fino al 12 luglio, con soste lungo le diverse coste italiane, a partire dall’Adriatico e proseguendo verso altre località. La manifestazione prevede la partecipazione di diverse imbarcazioni che percorreranno un itinerario stabilito.

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