Nastro Rosa Tour | vela ecco il giro dell' Italia partirà da Venezia il 4 giugno arrivo a Genova
Il Nastro Rosa Tour è un evento che coinvolge imbarcazioni a vela e prevede un percorso lungo le coste italiane. La partenza è prevista per il 4 giugno da Venezia, con arrivo a Genova. Le tappe successive si svolgeranno fino al 12 luglio, con soste lungo le diverse coste italiane, a partire dall’Adriatico e proseguendo verso altre località. La manifestazione prevede la partecipazione di diverse imbarcazioni che percorreranno un itinerario stabilito.
L’Amerigo Vespucci, orgoglio della Marina Militare, è sempre in prima fila. Sul ponte della nave scuola, ormeggiata al Porto Antico di Genova e pronta a salpare per il suo Tour Mondiale 2026, è stata lanciata un’altra grande impresa marittima: la sesta edizione del “Marina Militare Nastro Rosa Tour – Il Giro dell’Italia a Vela 2026”, il progetto che trasforma le coste italiane in un teatro di sport, cultura e promozione del territorio. Organizzato da Difesa Servizi Spa, in collaborazione con la Marina Militare e Ssi Sport & Events, il tour non è solo una competizione agonistica ma “un grande racconto dell’Italia che vive e cresce nel mare", come è stato sottolineato durante la presentazione.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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