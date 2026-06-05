Il turismo accelera | ponte del 2 giugno da record ma hotel pieni oltre il 70% anche per questo weekend

Notizia in breve

Durante il ponte del 2 giugno, le camere d’albergo hanno registrato un tasso di occupazione superiore al 70 per cento, segnando un record. Le città d’arte sono state molto frequentate, con musei e attrazioni turistiche affollati. La regione ha visto un’ampia presenza di visitatori italiani e stranieri, supportata da un’offerta turistica diversificata e diffusa sul territorio. Anche il fine settimana successivo ha confermato l’affluenza, con hotel pieni oltre questa soglia.