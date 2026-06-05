Il turismo accelera | ponte del 2 giugno da record ma hotel pieni oltre il 70% anche per questo weekend

Da riminitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il ponte del 2 giugno, le camere d’albergo hanno registrato un tasso di occupazione superiore al 70 per cento, segnando un record. Le città d’arte sono state molto frequentate, con musei e attrazioni turistiche affollati. La regione ha visto un’ampia presenza di visitatori italiani e stranieri, supportata da un’offerta turistica diversificata e diffusa sul territorio. Anche il fine settimana successivo ha confermato l’affluenza, con hotel pieni oltre questa soglia.

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Camere occupate, città d’arte frequentate, musei affollati e una forte presenza internazionale. Anche per il ponte del 2 giugno l’Emilia-Romagna conferma la propria capacità di attrarre visitatori italiani e stranieri grazie a un’offerta turistica ampia, integrata e diffusa. Dal mare alla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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