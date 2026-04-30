Turismo hotel pieni quasi all' 80% per il ponte del Primo maggio Domanda vivace nonostante la crisi

Durante il ponte del Primo maggio, le strutture ricettive italiane registrano un tasso di occupazione vicino all'80%, con circa 6,9 milioni di presenze previste. La domanda turistica si mantiene elevata, nonostante le difficoltà economiche. I dati indicano che molte località italiane hanno raggiunto livelli di occupazione significativi in questo periodo, segnando un avvio positivo per la stagione estiva.

Il turismo italiano è ormai ai nastri di partenza della stagione estiva: per il ponte del Primo Maggio - il periodo compreso tra oggi, 30 aprile, e il 3 maggio - sono previste circa 6,9 milioni di presenze nelle strutture ricettive ufficiali, con il tasso medio di saturazione dell’offerta.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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