Ponte del 2 giugno hotel sold out nel weekend di Vasco Rossi Rimini chiede man forte agli altri comuni

Durante il ponte del 2 giugno, gli hotel di Rimini sono stati tutti prenotati, grazie anche alla presenza di Vasco Rossi. La città ha chiesto aiuto agli altri comuni per far fronte all’afflusso di turisti. L’ultimo weekend di maggio si sta rivelando uno dei più movimentati dell’anno, anticipando una stagione estiva che già mostra segnali positivi sul fronte turistico.

L’ultimo weekend di maggio si prepara ad accendere Rimini come uno dei momenti più attesi dell’anno e a dare il via a un’estate che, sul fronte turistico, mostra già segnali molto incoraggianti. Sono sold out gli hotel di Rimini nei giorni della doppia data del Vasco Live Tour e le richieste. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ponte 2 Giugno 2026: offerta in Puglia per coppie e famiglie

Notizie e thread social correlati

Con Vasco Rossi e Rimini Wellness si infiamma l'estate di Rimini: verso un weekend da tutto esauritoL'ultima settimana di maggio a Rimini si anima con Vasco Rossi e Rimini Wellness, portando la città verso un weekend quasi tutto esaurito.

Aspettando Vasco Rossi, 35 tir e il palco che cresce: Rimini entra già nel clima del tourA Rimini le operazioni di allestimento sono in corso allo stadio Romeo Neri per i concerti di Vasco Rossi previsti il 29 e 30 maggio.

Temi più discussi: Ponte 2 giugno 2026, dove andare? Ecco le mete più cercate dagli italiani. CLASSIFICA; Ponte del 2 giugno a Ravenna; Ponte del 2 giugno 2026 a Napoli: eventi, musei e gite da non perdere; Ponte del 2 giugno, otto itinerari per un viaggio in Europa in auto o in treno.

Il Ponte del 2 giugno parte forte: Bologna tra le mete più richieste x.com

Ponte del 2 giugno reddit

Festa della Repubblica, ponte del 2 giugno: boom di prenotazioni in Italia. La classifica delle città più gettonateGli italiani si preparano a partire per il ponte della Festa della Repubblica. Complici le giornate di sole e il weekend lungo, nel periodo tra il 29 maggio e martedì 2 ... leggo.it

Dove andare per il ponte del 2 giugno: le mete più amate tra mare, borghi e città d’arteManca pochissimo al ponte del 2 giugno e, ammettiamolo, la voglia di chiudere la valigia e scappare anche solo per tre giorni è altissima. Se siete ancora indecise sulla meta e cercate l'ispirazione d ... iodonna.it