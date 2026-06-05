Il triathlon invade il lungomare
Il lungomare si è riempito di atleti e spettatori per il ritorno del triathlon, evento che mancava da sette anni. La gara ha coinvolto numerosi partecipanti che si sono sfidati tra nuoto, ciclismo e corsa lungo la passeggiata. Le strade sono state chiuse al traffico e il pubblico ha assistito alle fasi di tutte le discipline, creando un’atmosfera vivace e rumorosa lungo la riviera.
Sarà un fine settimana all’insegna di un evento sportivo il cui ritorno – dopo sette anni di assenza – era particolarmente atteso, quello che vivrà Porto Sant’Elpidio con l’arrivo, domani e domenica, dei campionati italiani di aquathlon giovanile insieme a una tappa della Coppa Italia di triathlon con la conseguente ‘calata’ in città di oltre 1.200 atleti e circa 5mila persone in totale tra accompagnatori, tecnici e familiari degli sportivi in gara. "Un evento importante per celebrare nel migliore dei modi la Festa nazionale dello sport fissata il 7 giugno", commentano dall’amministrazione cittadina. È toccato al sindaco Massimiliano... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Triathlon. Ferrara Triathlon su più fronti. I risultati del weekendNel fine settimana, gli atleti della squadra Ferrara Triathlon hanno partecipato a diverse competizioni, affrontando varie distanze e sfide.
European Triathlon Cup 2026: Caorle ospita l'élite del triathlon internazionaleSabato 9 maggio 2026, Caorle ospiterà la tappa dell’European Triathlon Cup, una competizione del circuito continentale che vede la partecipazione di...
Argomenti più discussi: Il triathlon invade il lungomare; Moodna Park, il festival dell’estate invade il Parco Ferrari; Alba: lo street basket invade il centro; Gustav Thöni: i valori dello sport, la montagna e un hotel nella natura firmato da Matteo Thun.
Ci siamo. Domani il grande ciclismo internazionale junior invade le strade dell’Amiata. Polvere, velocità, sterrati e giovani fenomeni pronti a giocarsi tutto. E Amiata Bike sarà nel cuore dell’evento, dall’accoglienza al palco ufficiale. Tuscany Cycling Ac facebook
Valgren bir winner. Leeknesund de?il x.com