Il triathlon invade il lungomare

Da ilrestodelcarlino.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il lungomare si è riempito di atleti e spettatori per il ritorno del triathlon, evento che mancava da sette anni. La gara ha coinvolto numerosi partecipanti che si sono sfidati tra nuoto, ciclismo e corsa lungo la passeggiata. Le strade sono state chiuse al traffico e il pubblico ha assistito alle fasi di tutte le discipline, creando un’atmosfera vivace e rumorosa lungo la riviera.

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Sarà un fine settimana all’insegna di un evento sportivo il cui ritorno – dopo sette anni di assenza – era particolarmente atteso, quello che vivrà Porto Sant’Elpidio con l’arrivo, domani e domenica, dei campionati italiani di aquathlon giovanile insieme a una tappa della Coppa Italia di triathlon con la conseguente ‘calata’ in città di oltre 1.200 atleti e circa 5mila persone in totale tra accompagnatori, tecnici e familiari degli sportivi in gara. "Un evento importante per celebrare nel migliore dei modi la Festa nazionale dello sport fissata il 7 giugno", commentano dall’amministrazione cittadina. È toccato al sindaco Massimiliano... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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