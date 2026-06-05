il triathlon invade il lungomare

Notizia in breve

Il lungomare si è riempito di atleti e spettatori per il ritorno del triathlon, evento che mancava da sette anni. La gara ha coinvolto numerosi partecipanti che si sono sfidati tra nuoto, ciclismo e corsa lungo la passeggiata. Le strade sono state chiuse al traffico e il pubblico ha assistito alle fasi di tutte le discipline, creando un’atmosfera vivace e rumorosa lungo la riviera.