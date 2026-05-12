Triathlon Ferrara Triathlon su più fronti I risultati del weekend

Nel fine settimana, gli atleti della squadra Ferrara Triathlon hanno partecipato a diverse competizioni, affrontando varie distanze e sfide. Oltre venti triatleti sono stati impegnati in diverse località, portando a casa risultati che testimoniano l’impegno e la varietà di partecipazioni. Le gare si sono svolte in diverse location e condizioni, con i partecipanti che hanno concluso le proprie prove con soddisfazione.

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È stato un week-end ricco di soddisfazioni per gli atleti della squadra Ferrara Triathlon, più di 20 triatleti impegnati su diversi campi gara. Sabato 9 maggio a Cesenatico ha preso il via la gara di triathlon formato sprint (750mt di nuoto, 20Km di bici e 5Km di corsa), in campo femminile prima a tagliare il traguardo è stata Biavati Martina (8° cat. S1) seguita a breve distanza da Zaghi Sofia (7° cat. JU) e Cazzola Marika (9° cat. M3); mentre in campo maschile grandissimo risultato per D’Iapico Andrea che ottiene il secondo posto di categoria (cat. JU), ottime le prove di Franchini Corrado (8° cat. M4), Casoni Filippo (20° cat. S1), Neri Alberto (13° cat.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Triathlon. Ferrara Triathlon su più fronti. I risultati del weekend ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate European Triathlon Cup 2026: Caorle ospita l'élite del triathlon internazionaleSabato 9 maggio 2026 Caorle torna a essere palcoscenico dell'European Triathlon Cup, la tappa del circuito continentale che richiama atleti da tutto... Francesco Mottola del Firenze Triathlon è campione del Mondo Winter TriathlonFirenze, 3 marzo 2026 – I Campionati del Mondo di Winter Triathlon - multidisciplina composta da 3 frazioni di 3 sport diversi tutti da svolgere... Argomenti più discussi: Festival di Minirugby al CUS Ferrara: una giornata di sport, inclusione e corretti stili di vita; ‘Youth Summer’ laboratori, sport e socialità a Ferrara per i ragazzi fino ai 17 anni; Torna Il 12esimo Indipendente: il grande torneo di calcio a 5 che unisce sport, comunità e solidarietà; Un viaggio nel tempo tra sport, cinema e imprese: la seconda giornata della Festa del Corriere racconta l'Italia e Ferrara. Ferrara Triathlon su più fronti: Marco Vitali e Rossella Carletti sugli scudiUn altro fine settimana con un calendario di gare della Federazione Italiana molto fitto e Ferrara Triathlon iscrive i propri atleti a 4 diverse competizioni. Sabato a Grado si disputa una gara ormai ... ilrestodelcarlino.it