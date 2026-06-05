Il triangolo delle supercar dal Nord Europa all' Italia passando da San Marino per evitare l' Iva | arresti e sequestri
Sei persone sono state arrestate e sequestrate diverse supercar tra Ferrari, Lamborghini e Porsche. Le vetture provenivano da Germania, Austria, Belgio e Olanda e transitavano da San Marino, dove tramite società inesistenti si evitava il pagamento dell’Iva. Gli indagati sfruttavano accordi bilaterali con l’Italia per bypassare le procedure fiscali. L’indagine ha scoperto un sistema di transazioni illegali lungo un percorso che collegava il Nord Europa all’Italia passando per San Marino.
Porsche, Lamborghini e Ferrari arrivavano da Germania, Austria, Belgio e Olanda facendo il giro da San Marino dove, grazie ad alcune società inesistenti, gli indagati riuscivano ad evitare il pagamento dell’Iva in virtù degli accordi bilaterali con l’Italia, bypassando le procedure con la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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