Si parla di una possibile candidatura olimpica per il 2036 che coinvolge i tre capoluoghi del Nord-Ovest italiano, trasformando il tradizionale triangolo industriale in un triangolo olimpico. I Comuni di Milano, Torino e Genova hanno manifestato interesse a promuovere questa iniziativa, ipotizzando una collaborazione condivisa per organizzare i Giochi. La proposta sarebbe stata avanzata in vari incontri tra le amministrazioni locali, senza ancora definire dettagli ufficiali.

Milano – Da triangolo i ndustriale a triangolo olimpico. I Comuni di Milano, Torino e Genova e le Regioni Lombardia, Piemonte e Liguria hanno avviato una fase preliminare di confronto con il Coni, il governo e il mondo dello sport per presentare una candidato per i Giochi estivi del 2036 o, se andasse male questa prima opzione, del 2040. Le istituzioni promotrici, dopo un primo incontro operativo che si è svolto ieri mattina, hanno diramato una nota in cui ufficializzano la c andidatura olimpica del Nord-Ovest. Un progetto orientato alla sostenibilità ambientale ed economica, in linea con le indicazioni del Comitato olimpico internazionale (Cio).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I Giochi del Nord-Ovest, da triangolo industriale a triangolo olimpico. L’ipotesi Milano-Torino-Genova: candidatura diffusa per il 2036

Torino, Milano e Genova sognano le olimpiadi estive (2036 o 2040): ipotesi candidatura del Nord-OvestLe Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme alle Città di Torino, Milano e Genova, annunciano l’avvio di un percorso congiunto volto a valutare...

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