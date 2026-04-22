Traffico di cocaina da Parma al Nord Italia | tre arresti e sequestri per milioni di euro

Nella prima mattinata di oggi, le forze di polizia hanno eseguito misure cautelari nei confronti di tre persone a Parma, nell’ambito di un’operazione antidroga. Sono stati effettuati sequestri di droga e denaro per un valore complessivo di milioni di euro. L’indagine riguarda un traffico di cocaina che coinvolge il Nord Italia, con i dettagli che saranno oggetto di ulteriori accertamenti.

Maxi operazione antidroga a Parma, dove nella prima mattinata i finanzieri del Comando provinciale hanno eseguito misure cautelari nei confronti di tre persone, indagate per traffico di cocaina e riciclaggio.Due uomini di nazionalità albanese sono stati portati in carcere, mentre una donna.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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