Il Trento si prepara a sudare per il sesto anno di fila a Masen di Giovo

Il Trento ha confermato la sua presenza a Masen di Giovo per la sesta stagione consecutiva, dove svolgerà la preparazione pre-season. La squadra continuerà a utilizzare questa località per gli allenamenti estivi, mantenendo una routine consolidata. La scelta di questa località si ripete ogni anno, senza variazioni, da sei stagioni. La preparazione pre-season si svolgerà quindi ancora una volta in questa zona della val di Cembra.

Il Trento sceglie nuovamente Masen di Giovo. La Prima Squadra gialloblù, per il sesto anno consecutivo, svolgerà infatti la propria preparazione pre – season in val di Cembra. Il quartier generale, dal 14 luglio al 25 luglio, sarà, ancora una volta, la bella struttura alberghiera “Fior di Bosco”. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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