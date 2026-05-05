Volley l' Omag Marignano prepara il suo secondo anno in serie A1 | rinforzo in arrivo da Trento

L'Omag Marignano si prepara al suo secondo anno in serie A1 e sta rafforzando la rosa con nuovi acquisti. Tra le novità c’è la presenza di Dominika Giuliani, che si aggiunge a Martina Bracchi e Alice Nardo nel ruolo di posto quattro. L’obiettivo è migliorare le prestazioni di squadra e affrontare il campionato con maggiore competitività. La società sta lavorando per completare il roster in vista della stagione.

Si muove la scacchiera della Consolini Volley: Dominika Giuliani è pronta a portare energia e solidità nel reparto di posto quattro insieme a Martina Bracchi e Alice Nardo. Giuliani è una banda con buone doti fisiche e tecniche, capace di incidere in attacco e di dare il proprio contributo anche.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Volley a1 femminile. Omag Mt, via Brancher. Confermata BracchiMartina Bracchi (nella foto) sarà ancora una giocatrice della Omag Mt San Giovanni. Leggi anche: LIVE Milano-Scandicci 3-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la Numia vince e vola in finale per il secondo anno di fila! Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Volley mercato 2026/27: il tabellone dei movimenti in Serie A1; Volley Mercato: Veronica Costantini nuova centrale della Omag; Black Angels: in regia arriva Cecilia Nicolini; Dominika Giuliani torna in Serie A1: firma per San Giovanni in Marignano. Volley Mercato: Dominika Giuliani un posto 4 per la OmagLa ventiduenne di Vimercate, dopo due anni a Trento, torna a calcare i campi della massima serie dopo l'esperienza di Biusto Arsizio nella stagione 2023/2024 ... corrieredellosport.it Volley Mercato: la Omag ha una nuova schiacciatrice, Dominika GiulianiPosto 4 con buone doti fisiche e tecniche proviene da due positive stagioni a Trento. Completerà il reparto che già comprende Martina Bracchi e Alice Nardo ... tuttosport.com #serieA1 #mercato Consolini Volley 1907 Femminile #VeronicaCostantini SERIE A1. Mercato Omag Mt, arriva Veronica Costantini SANGIOVANN IN MARIGNANO (RN). Centrale, ventidue anni, cresciuta pallavolisticamente nel vivaio dell’Igor Volley Novara, - facebook.com facebook