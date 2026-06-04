BIS MISTO! Errani Vavassori si confermano e vincono il Roland Garros per il secondo anno di fila!

Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il doppio misto al Roland Garros per il secondo anno consecutivo. La finale si è giocata sul Centrale Philippe-Chatrier a Parigi, dove la coppia italiana ha mantenuto il titolo conquistato l’anno precedente. La vittoria è arrivata dopo aver superato gli avversari nella partita decisiva, confermando la loro presenza in finale e il loro successo nel torneo.

Parigi sorride ancora a Sara Errani e Andrea Vavassori. Sul prestigioso Centrale Philippe-Chatrier, la coppia azzurra ha confermato il proprio dominio nel doppio misto conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo del Roland Garros. In finale, gli italiani hanno superato la canadese Gabriela Dabrowski e lo statunitense Evan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 al termine di un confronto durato un’ora e ventidue minuti. Un successo che consolida ulteriormente il ruolo di Errani e Vavassori tra le migliori coppie della specialità. Per il tandem tricolore si tratta infatti del quarto titolo Slam insieme, dopo il trionfo ottenuto a Parigi nel 2025 e le due affermazioni consecutive agli US Open. 🔗 Leggi su Oasport.it

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