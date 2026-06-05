Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Manor Solomon potrebbe tornare presto al Tottenham. (Foto di Julian FinneyGetty Images) Il Tottenham Hotspur sta cercando di migliorare la propria unità difensiva ingaggiando Jan Paul Van Hecke dal Brighton quest’estate. Secondo il rapporto di Voetbal International, i due club sarebbero attualmente in trattative per un potenziale trasferimento e il Tottenham avrebbe presentato un’offerta seria per il 25enne. Il difensore sarà attratto dall’idea di approdare in un grande club, ed è stato accostato anche a Chelsea, Manchester City e Liverpool. Secondo quanto riferito, il Liverpool ha già parlato con il suo rappresentante in merito a una potenziale mossa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Tottenham presenta un’offerta per ingaggiare Jan Paul van Hecke

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