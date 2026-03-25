Paul Heyman | La WWE dovrebbe ingaggiare Zilla Fatu alla prima occasione utile

Durante un'intervista, Paul Heyman ha suggerito che la WWE dovrebbe ingaggiare Zilla Fatu appena possibile. La famiglia Anoa’i, di origine samoana, ha una presenza consolidata nel wrestling professionistico da quasi 50 anni. Questa dinastia, considerata tra le più prestigiose, vanta una tradizione che si sviluppa attraverso quattro generazioni. La famiglia ha avuto numerosi rappresentanti nel settore, contribuendo alla storia del wrestling.

La famiglia Anoa’i è legata alla WWE da quasi 50 anni. Questa dinastia samoana è considerata una delle più prestigiose nella storia del wrestling professionistico, con una tradizione che si estende per quattro generazioni. Attualmente, i membri attivi della famiglia Anoa’i nel roster della WWE includono Roman Reigns, gli Usos ( Jimmy e Jey Uso ), Solo Sikoa, Jacob Fatu, Nia Jax e Naomi (attualmente in congedo di maternità). Paul Heyman ritiene che Zilla Fatu sarebbe un’ottima aggiunta al roster della WWE. In una recente intervista con MuscleManMalcolm sul suo podcast Muscle Memory, a Paul Heyman è stato chiesto un parere sul cugino di Roman Reigns, Zilla Fatu, data la sua storia con la Bloodline. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Paul Heyman: “La WWE dovrebbe ingaggiare Zilla Fatu alla prima occasione utile”. Articoli correlati WWE: Paul Heyman festeggia i 25 anni dal suo debuttoPaul Heyman ha recentemente ricordato un momento significativo della sua carriera, dato che a marzo ricorre il 25° anniversario del suo debutto nella... WWE: Seth Rollins arrestato dalla polizia di Boston dopo aver aggredito ancora Paul HeymanQualche settimana fa Seth Rollins è riuscito a mettere le mani, o meglio la sedia, addosso a Paul Heyman vendicandosi finalmente del tradimento... Una selezione di notizie su Paul Heyman Temi più discussi: Paul Heyman rompe il silenzio sul suo stato prima di WWE RAW; Paul Heyman: La WWE potrebbe pentirsi di non aver ingaggiato Zilla Fatu alla 1ª occasione; WWE: Seth Rollins arrestato dalla polizia di Boston dopo aver aggredito ancora Paul Heyman; WWE: Risultati WWE Raw 23-03-2026. Paul Heyman rompe il silenzio sul suo stato prima di WWE RAWPaul Heyman torna a WWE RAW mentre la lotta per il potere si intensifica in vista del grande incontro di WrestleMania. worldwrestling.it 4 WWE stars Paul Heyman can choose as Seth Rollins’ WrestleMania 42 opponentThis past week on WWE RAW, Paul Heyman had Seth Rollins arrested after he violated a restraining order and went within 50 feet of The Oracle. sportskeeda.com WWE: Seth Rollins arrestato dalla polizia di Boston dopo aver aggredito ancora Paul Heyman x.com Paul Heyman ha recentemente ricordato un momento significativo della sua carriera, dato che a marzo ricorre il 25° anniversario del suo debutto in WWE. - facebook.com facebook