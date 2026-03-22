Il Tottenham getta le basi per ingaggiare il talento della Bundesliga Noah Atubolu

Il Tottenham ha iniziato a lavorare per rinforzare il reparto portieri in vista della prossima finestra di mercato estiva del 2026. Tra i nomi che circolano c’è Noah Atubolu, portiere proveniente dalla Bundesliga, che sembra essere tra i possibili acquisti del club inglese. La società ha avviato contatti e valutazioni sul giocatore, anche se non sono stati ancora annunci ufficiali.

Il Tottenham ha iniziato a gettare le basi per un potenziale rimpasto dei portieri in vista della finestra di mercato estiva del 2026, con il talento della Bundesliga Noah Atubolu che emerge come un nome serio nella lista dei candidati.Gli scout degli Spurs hanno monitorato da vicino il tiratore del Friburgo nelle ultime settimane, riflettendo la crescente incertezza che circonda il futuro a lungo termine dell’attuale numero 1 Guglielmo Vicario, secondo il Daily Mail. L’ascesa di Atubolu in Germania non è passata inosservata e le sue prestazioni lo hanno collocato tra i giovani portieri più promettenti del calcio europeo. A soli 23 anni, Atubolu si è già affermato come portiere titolare del Friburgo e come uno dei giovani giocatori più costanti della Bundesliga. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Articoli correlati Calciomercato, il Milan lancia la sfida per il giovane talento della BundesligaIl Milan ha archiviato l'ultima sessione invernale di calciomercato con un solo acquisto per il tecnico Massimiliano Allegri. Il giovane talento del Tennis Club Ancona ha conquistato il Marocco. Primucci conquista il torneo di Marrakech in coppia con il romagnolo Noah PerfettiLeonardo Primucci continua a crescere nel circuito ITF e porta a casa un prestigioso titolo in doppio.