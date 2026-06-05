Il torneo degli Internazionali femminili sarà disputato a Brescia e vedrà in campo le giocatrici Trevisan e Pigato. La presentazione dell’evento si è svolta ieri a Palazzo della LOGGIA.

Lo stretto legame che unisce Brescia al tennis si appresta a ricevere un ulteriore, importante contributo. Da domenica 14 a domenica 21 giugno, infatti, si svolgeranno gli Internazionali Femminili che, in occasione della diciassettesima edizione, per la prima volta faranno parte del Circuito Wta e garantiranno alla vincitrice un cospicuo premio in denaro e 125 punti per la classifica internazionale. Un dosato mix di novità e conferme per la manifestazione organizzata dalla Forza e Costanza, che quest’anno traslocherà dalla consueta cornice dei campi in Castello a quelli, sempre in terra rossa e di proprietà del medesimo circolo, di via Signorini: "Basta vedere l’albo d’oro - è la sintesi del direttore dell’evento Alberto Paris - per capire il valore del torneo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Il torneo presentato ieri a Palazzo della LOGGIA. Brescia si prepara ad ospitare gli Internazionali femminili: in gara Trevisan e Pigato

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