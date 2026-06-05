Il tormentone Frattesi accende il mercato | no alla Roma spunta la tentazione Besiktas per Italiano
Davide Frattesi ha rifiutato un'offerta della Roma, mentre il club turco del Besiktas ha mostrato interesse per il suo acquisto. Nel frattempo, l'allenatore italiano è finito nel mirino di un club estero, con voci di un possibile trasferimento. La trattativa tra il calciatore e il club di Istanbul si sta sviluppando, ma non ci sono ancora annunci ufficiali. La situazione resta in evoluzione e dipende da sviluppi futuri.
Come da solida tradizione calcistica, non esiste sessione di trasferimenti in cui il nome di Davide Frattesi non venga accostato con insistenza alla Roma. Il ritorno a casa del centrocampista cresciuto nel vivaio di Trigoria è una suggestione che si ripete ciclicamente a ogni inizio d’estate, e anche questa volta le indiscrezioni non si sono fatte attendere. Nelle ultime settimane si era fatta largo l’ipotesi di una complessa operazione di scambio che avrebbe dovuto portare Gianluca Mancini a Milano e la mezzala dell’Inter nella Capitale; una pista di mercato affascinante ma bruscamente stroncata sul nascere dalle parole perentorie di Gian Piero Gasperini, che ha blindato il difensore giallorosso togliendolo ufficialmente dal mercato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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