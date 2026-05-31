Roma il bivio di Manu Koné accende il mercato | l’Inter spinge ma spunta l’ombra di Soulé

Da internews24.com 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Manu Koné è il principale obiettivo di un club di calcio per rinforzare il centrocampo. L’Inter sta facendo pressioni per il suo acquisto, ma il club proprietario ha fissato un prezzo. Nel frattempo, un altro calciatore, Soulé, è entrato nelle trattative come possibile alternativa. La squadra ha anche cambiato direttore sportivo, con decisioni sul valore di mercato del giocatore ancora da definire.

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di Lorenzo Vezzaro Manu Koné è il grande obiettivo di Chivu per il centrocampo, intanto i giallorossi cambiano direttore sportivo e fissano il prezzo. Il calciomercato della Roma si trova di fronte a un bivio strategico di fondamentale importanza, legato a doppio filo al futuro di Manu Koné. Il centrocampista francese, già obiettivo concreto dell’ Inter fin dallo scorso gennaio, è al centro di una riflessione profonda. Il giocatore e il club capitolino devono decidere quale direzione prendere: proseguire insieme nella Capitale sotto la guida di Gian Piero Gasperini oppure cedere alla corte dei nerazzurri, pronti a sferrare l’attacco decisivo. La dirigenza giallorossa ha comunque stabilito una linea chiarissima: la partenza del calciatore potrà materializzarsi soltanto di fronte a un’offerta economica ritenuta consona al suo reale valore. 🔗 Leggi su Internews24.com

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