Roma il bivio di Manu Koné accende il mercato | l’Inter spinge ma spunta l’ombra di Soulé

Notizia in breve

Manu Koné è il principale obiettivo di un club di calcio per rinforzare il centrocampo. L’Inter sta facendo pressioni per il suo acquisto, ma il club proprietario ha fissato un prezzo. Nel frattempo, un altro calciatore, Soulé, è entrato nelle trattative come possibile alternativa. La squadra ha anche cambiato direttore sportivo, con decisioni sul valore di mercato del giocatore ancora da definire.