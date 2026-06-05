Il Timone d' oro a De Zerbi | Arezzo nel mio cuore Bucchi un amico tifo per lui

Notizia in breve

Roberto De Zerbi ha ricevuto il Timone d'oro e ha ricordato Arezzo, città in cui ha trascorso un anno da calciatore. Durante quel periodo, ha lasciato un buon ricordo, anche se breve. De Zerbi, nato nel 1979, era un trequartista di talento e un vero numero 10. Ha menzionato anche un suo ex compagno di squadra, definendolo un amico e dichiarando di tifare per lui.