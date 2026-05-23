LA SERATA Timone d’oro a De Zerbi Ecco gli altri premiati

Durante la serata è stato consegnato il Timone d’Oro a Roberto De Zerbi, riconoscimento assegnato dalla sezione dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Sono stati poi annunciati anche gli altri premiati, anche se i nomi non sono stati ancora resi noti. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse figure del mondo del calcio, con l’obiettivo di premiare vari professionisti del settore.

Dopo aver ufficializzato il nome di Roberto De Zerbi (nella foto) come ospite e premiato del Timone d’Oro, la sezione dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio ha ufficializzato anche i nomi degli altri premiati. La serata del 4 giugno all’ Arezzo Merci presso Arezzo Fiere e Congressi sarà anche a tinte amaranto visto che la sezione guidata da Loris Beoni insieme al consiglio direttivo omaggerà il presidente dell’Arezzo, Guglielmo Manzo, il direttore sportivo Cutolo e il tecnico Bucchi per la promozione in serie B. Premio speciale anche per il preparatore atletico Maurizio Pecorari. Tra i protagonisti anche Francesco Bonacci, salito in serie A con il Frosinone, dove è collaboratore tecnico di Alvini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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