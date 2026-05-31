Timone d’oro a De Zerbi E sarà festa amaranto

Il Timone d’Oro viene assegnato a un allenatore di calcio, con una cerimonia che si prevede possa essere tra le più partecipate di sempre. La premiazione coincide con una festa per una squadra di calcio, nota come “amaranto”, che si prepara a celebrare il riconoscimento. La 35esima edizione dell’evento si distingue per il numero di partecipanti e per l’interesse suscitato tra tifosi e addetti ai lavori. La cerimonia si svolgerà in una località italiana, con un’attenzione particolare alle motivazioni che hanno portato alla scelta del premiato.

di Matteo Marzotti Si preannuncia una edizione da record quella del 35esimo Timone d’Oro, il riconoscimento che la sezione aretina dell’ Aiac – Associazione Italiana Allenatori di Calcio – assegna ai tecnici (italiani e non) che si sono particolarmente distinti nel corso della precedente stagione calcistica. Oltre 200 presenze all’Area Merci, nel cuore dell’ Fiere e Congressi, giovedì prossimo (4 giugno) per la riunione tecnica con Roberto De Zerbi. Sarà lui il protagonista di questa edizione. Ex calciatore con trascorsi anche tra le fila dell’, De Zerbi ha allenato Foggia, Palermo, Benevento, Sassuolo, Sachtar, Brighton, Marsiglia e per ultimo in ordine di tempo il Tottenham portando il club inglese alla salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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