Il tenore Sabbatini terrà una masterclass gratuita al teatro Pergolesi di Fermo. L’evento è aperto a chi desidera partecipare senza costi. Durante le lezioni, verranno integrate tecnologie digitali che supporteranno l’insegnamento. Per accedere, bisogna iscriversi tramite il sito del conservatorio o contattare direttamente la segreteria. L’appuntamento si svolgerà in una giornata dedicata alla formazione vocale, con possibilità di interagire con il docente.

Come si accede gratuitamente alla masterclass del tenore Sabbatini?. Quali tecnologie digitali integrerà il Conservatorio durante le lezioni?. Chi può partecipare alle sessioni di lavoro nella Cappellina?. Come verranno utilizzati i fondi del PNRR per questo evento?.? In Breve Sessioni quotidiane dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Iscrizione obbligatoria tramite QR code o canali web del Conservatorio Pergolesi. Finanziamento garantito da MUR, NextGenerationEU e piano PNRR Italiadomani. Integrazione tecnologica con il progetto digitale Metaverso Raffaello. Il Conservatorio Pergolesi di Fermo ospita il tenore Sabbatini per una masterclass di canto dal 8 al 10 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il tenore Sabbatini a Fermo: masterclass gratuita al Pergolesi

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