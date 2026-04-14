Chitarra da camera a Fermo | Marcello Defant guida la masterclass

Il Conservatorio di Musica G.B. Pergolesi di Fermo ha annunciato una masterclass dedicata alla chitarra nel repertorio da camera, con la partecipazione del maestro Marcello Defant. L'evento si svolgerà nelle prossime settimane e si rivolge a studenti e appassionati che desiderano approfondire le tecniche e le interpretazioni di questo strumento. La masterclass offrirà l'opportunità di confrontarsi con un professionista del settore e di esaminare da vicino il repertorio specifico per chitarra da camera.

Il Conservatorio di Musica G.B. Pergolesi di Fermo organizza una masterclass dedicata alla chitarra nel repertorio da camera, guidata dal maestro Marcello Defant. L’evento si terrà giovedì 16 e venerdì 17 aprile 2026 presso l’Auditorium Isaia Billè, con un concerto finale aperto alla cittadinanza previsto per le ore 18:00 del venerdì. Alta formazione e dialogo tra strumenti nell’area fermana. L’iniziativa rientra nelle attività previste per l’anno accademico 20252026 e punta a elevare il livello tecnico degli studenti attraverso il confronto diretto con professionisti di alto profilo. Il percorso formativo, focalizzato sul ruolo della chitarra all’interno della musica da camera, non si limiterà alla sola esecuzione tecnica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chitarra da camera a Fermo: Marcello Defant guida la masterclass Fermo: centrodestra si frammenta, Tosoni guida la corsa da soloLa situazione politica a Fermo si sta avviando verso una frammentazione che potrebbe trasformare le prossime elezioni amministrative in uno scontro... Cremona, il Maestro della Fenice guida la masterclass di contrabbassoIl Conservatorio di Musica Claudio Monteverdi di Cremona si prepara ad accogliere, il prossimo 24 aprile, una figura di rilievo internazionale per il... Il gruppo è formato da Mirko Maiolo (basso, Caulonia), Marco Petrolo (chitarra e voce, Focà di Caulonia) e Antonio Alia (batteria e percussioni, Locri) - facebook.com facebook