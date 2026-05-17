Fermo il Conservatorio Pergolesi apre le porte | musica e masterclass

Il Conservatorio Pergolesi di Fermo ha annunciato l'apertura delle sue porte con una serie di eventi dedicati alla musica e alle masterclass. Durante le sessioni sono previste lezioni di direzione corale e teatro d'opera, condotte da professionisti del settore. Le masterclass mirano a offrire ai partecipanti l’opportunità di approfondire le proprie competenze e di confrontarsi con esperti nelle discipline musicali. L’iniziativa si rivolge a studenti e appassionati interessati a sviluppare il proprio percorso nel campo musicale.

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? Domande chiave Come possono le masterclass trasformare la passione musicale in carriera?. Chi guiderà i laboratori di direzione corale e teatro d'opera?. Cosa accadrà venerdì con l'orchestra dedicata al contrasto del bullismo?. Come influenzerà questo dialogo tra docenti le future scelte scolastiche?.? In Breve Programma dal 19 al 22 maggio con laboratori di direzione corale di Cinzia Pennesi.. Mercoledì 20 maggio laboratori di pianoforte con Alessandra Giunti e performance del Norma Quartet.. Venerdì 22 maggio evento contro il bullismo con l'orchestra di Roberta Silvestrini.. Tavolo metodologico pomeridiano con i docenti di chitarra Claudio Marcotulli e Gabriele Migliucci. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fermo, il Conservatorio Pergolesi apre le porte: musica e masterclass ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il Conservatorio apre le porte: torna l’Open Week tra musica e formazioneSeconda Open Week per il Conservatorio Nicolini, che dal 13 al 18 aprile torna ad aprire le proprie aule e sale al pubblico, dopo il successo della... Schoolvision apre le porte delle sue masterclass a Milano: due giorni formazione sul mondo della musicaSabato 28 e domenica 29 marzo la Fabbrica del Vapore di Milano ospiterà due giorni di workshop, masterclass e talk per tutti gli appassionati del... Il conservatorio Pergolesi ospita la Prima giornata di studi dedicata a Domenico AlaleonaCULTURA - L’evento, intitolato Domenico Alaleona: Studi, fonti e prospettive di ricerca, si terrà il 13 maggio 2026, a partire dalle ore 9.30, presso l’Auditorium Isaia Billè del Conservatorio ferma ... cronachefermane.it Al Conservatorio Pergolesi in avvio un laboratorio di Accompagnamento Pianistico per Maestri CollaboratoriMUSICA - Il Laboratorio si terrà lunedì 11 maggio 2026. L’iniziativa, inserita nel fitto calendario dell'Anno Accademico 2025/2026, vedrà protagonista la prof.ssa Claudia Foresi ... cronachefermane.it