Criticità all' anagrafe sanitaria della Asl numerose segnalazioni negli ultimi giorni

Negli ultimi giorni sono state segnalate diverse problematiche riguardanti l'anagrafe sanitaria presso la Asl di Brindisi. Gli utenti hanno riscontrato disservizi negli uffici di Ostuni e Fasano, con difficoltà nell'utilizzo dei servizi online e problemi di accesso ai dati sanitari. La situazione ha portato a una serie di segnalazioni da parte di cittadini coinvolti.

Secondo la nota del consigliere regionale di FdI Antonio Scianaro, riguardano soprattutto l'aggiornamento delle esenzioni relative alle iscrizioni sanitarie temporanee e la gestione del loro rinnovo Disservizi sanitari dovuti a criticità riscontrate dall'utente nell'utilizzo dell'anagrafe sanitaria della Asl di Brindisi, in particolare negli uffici di Ostuni e Fasano. Sono numerose le segnalazioni registrate negli ultimi giorni. A darne notizia, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Antonio Scianaro, che ha spiegato di avere a sua volta segnalato l'accaduto ai vertici Asl e all'assessore regionale alla Sanità, Donato Pentassuglia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Criticità all'anagrafe sanitaria della Asl, numerose segnalazioni negli ultimi giorni Articoli correlati Sicurezza sulle piste dell’Etna: continuano i controlli della polizia, 5 salvataggi negli ultimi giorniABBONATI A DAYITALIANEWS Pattugliamenti attivi anche in primavera Prosegue senza sosta l’attività delle “volanti delle nevi” della polizia sulle... Policlinico, 300 interventi di chirurgia dell'orecchio negli ultimi cinque anni: "Ridotta l'emigrazione sanitaria"L’Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria, diretta dal professore Salvatore Gallina, si conferma una realtà di riferimento nel panorama... Tutto quello che riguarda Criticità all'anagrafe sanitaria della... Discussioni sull' argomento Casa della salute, la Asl: Aperture straordinarie; Aperture straordinarie dello sportello Anagrafe sanitaria per il cambio del medico di medicina generale. Fascicolo sanitario elettronico: dal 31 marzo nuove regole, cosa cambia per cittadini e mediciAl via la fase finale della riforma: dati sanitari centralizzati, obblighi anche per i privati e più servizi per i cittadini. Ma restano uso ancora basso e forti divari tra Regioni ... panorama.it Cambio del medico di base: aperture straordinarie dello sportello Anagrafe sanitariaMaggiori disponibilità del personale alla Casa di comunità di Porto Santo Stefano, in provincia di Grosseto, per la scelta del medico di base ... grossetonotizie.com Gaiola Onlus denuncia criticità strutturali nelle acque reflue #8News - facebook.com facebook Plasma buttato nelle Marche, la Regione minimizza ma i documenti smentiscono: criticità note da almeno due anni x.com