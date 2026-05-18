La mostra che vi immerge negli ultimi giorni di Pompei | il percorso in cinque sale

Una nuova mostra dedicata agli ultimi giorni di Pompei ha aperto le sue porte, offrendo ai visitatori un percorso suddiviso in cinque sale. L’esposizione, che racconta fatti e dettagli storici di quel periodo, è stata inaugurata recentemente e si propone di approfondire gli eventi che portarono alla fine della città romana. La mostra si trova attualmente a Barcellona, dove è stata inaugurata appena qualche giorno fa, e rimarrà aperta al pubblico per un periodo limitato.

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Quando ho ricevuto l’email con oggetto “ultimi giorni” ho sorriso per il riuscito calembour. Gli ultimi giorni di Pompei, come nel romanzo di Bulwer-Lytton; pensavo davvero che la mostra stesse per chiudere i battenti, mentre a Barcellona è appena arrivata. L’esperienza che vi farà rivivere la drammatica eruzione del Vesuvio del 79 d.C. è un percorso immersivo realizzato da Layers of Reality, lo studio di produzione audiovisiva e tecno logica fondato a Barcellona nel 2017 che in pochi anni si è affermato come leader europeo nel settore delle Extended Reality (realtà virtuale e aumentata). Ha già girato diverse città in tutto il mondo, superando gli 850. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La mostra che vi immerge negli ultimi giorni di Pompei: il percorso in cinque sale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pourquoi tu ne comprends pas le français parlé | French Listening Practice (B1) Sullo stesso argomento Gas, poco fa la notizia che cambia tutto! Dati mai visti negli ultimi giorniOggi i mercati energetici europei e globali hanno vissuto un terremoto nei prezzi del gas naturale, con contratti di riferimento che segnano... Tra zaini, fedi nuziali e cuffiette: tutto quello che hanno perso gli udinesi negli ultimi giorniCapita a tanti di perdere qualcosa per strada, o di appoggiare un oggetto da qualche parte per poi dimenticarselo lì. A Pompei in mostra i calchi delle vittime dell'eruzione del 79 d.C.E' una galleria del dolore di rara potenza visiva - come la definisce il ministro della Cultura Alessandro Giuli giunto a Pompei per l'inaugurazione - la mostra visitabile da oggi nella Palestra ... ansa.it Pompei dedica una mostra al Doriforo trafugato da StabiaeC'è anche il posto pronto per accoglierla. In una sala centrale del museo archeologico sulla collina di Castellammare, da protagonista della storia di Stabiae. Ma nell'attesa del rientro della statua ... napoli.repubblica.it