Il TAS regala sei milioni alla Roma | la svolta sul caso Calafiori accelera il piano plusvalenze
Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha deciso di assegnare sei milioni di euro alla Roma. Questa decisione riguarda il caso Calafiori e accelera il piano della società per raggiungere la quota di plusvalenze richiesta dalla UEFA entro il 30 giugno. La cifra rappresenta un elemento chiave nel percorso di rafforzamento economico del club in vista del bilancio di fine stagione. La Roma ora può contare su questa somma per le operazioni di mercato e per il rispetto dei parametri finanziari stabiliti.
La rincorsa della Roma per raggiungere la quota di plusvalenze concordata con la UEFA entro il prossimo 30 giugno si arricchisce di un capitolo inaspettato e quanto mai prezioso. Oltre alle consuete e faticose manovre di mercato, una boccata d’ossigeno fondamentale per le casse di Trigoria arriverà direttamente dalle aule di giustizia svizzere. Come svelato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna è pronto a esprimersi a favore del club giallorosso in merito al contenzioso legale legato a Riccardo Calafiori. La disputa riguarda la complessa intelaiatura contrattuale stipulata al momento del trasferimento del difensore al Basilea. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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