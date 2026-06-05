Il TAS regala sei milioni alla Roma | la svolta sul caso Calafiori accelera il piano plusvalenze

Notizia in breve

Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha deciso di assegnare sei milioni di euro alla Roma. Questa decisione riguarda il caso Calafiori e accelera il piano della società per raggiungere la quota di plusvalenze richiesta dalla UEFA entro il 30 giugno. La cifra rappresenta un elemento chiave nel percorso di rafforzamento economico del club in vista del bilancio di fine stagione. La Roma ora può contare su questa somma per le operazioni di mercato e per il rispetto dei parametri finanziari stabiliti.