Il club ha raggiunto un accordo con il Basilea per ottenere 6 milioni di euro legati alla vicenda Calafiori. La cifra deriva da un'operazione di trasferimento del calciatore avvenuta in passato tra le due società. La decisione è stata presa dopo una disputa legale riguardante il pagamento delle clausole contrattuali. La somma dovrebbe essere versata entro i prossimi mesi, come stabilito nelle condizioni dell’accordo. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte.

Roma pronta a guadagnare 6 milioni di euro dal Basilea per il caso Calafiori: la ricostruzione di quanto successo. Come ormai consuetudine al termine di ogni campionato, il calciomercato della Roma entra nel vivo con una priorità assoluta: formalizzare le cessioni entro la scadenza cruciale del 30 giugno. L’obiettivo della dirigenza capitolina è registrare nel bilancio 202526 le plusvalenze necessarie per rispettare i rigidi parametri del Settlement Agreement stipulato con la UEFA. Si tratta di un passaggio contabile e strategico obbligato per garantire la stabilità finanziaria del club e muoversi liberamente sul mercato. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Verso la risoluzione del caso Calafiori con il Basilea. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Roma, in arrivo 6 milioni di euro dal Basilea per il caso Calafiori: cosa sta succedendo

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