Il Tar dà ragione alla Fondazione Luchetta sui finanziamenti pubblici | la Regione dovrà riscrivere la graduatoria
Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha stabilito che la Regione deve rivedere la graduatoria dei finanziamenti pubblici relativi al premio giornalistico istituito nel 2004. La decisione è arrivata dopo aver accolto il ricorso della Fondazione Luchetta, che era stata esclusa dall’assegnazione dei fondi. La Regione è ora obbligata a riesaminare la ripartizione delle risorse, tenendo conto delle indicazioni del tribunale.
Il Tar del Friuli Venezia Giulia dà ragione alla Fondazione Luchetta e ordina alla Regione di rivedere la graduatoria dei finanziamenti pubblici, in relazione al premio giornalistico istituito nel 2004, da cui il sodalizio guidato da Daniela Schifani Corfini Luchetta era stato escluso. Il ricorso. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Notizie e thread social correlati
Ricorso al Tar dopo il "taglio" dei finanziamenti: la Regione chiamata a rivedere la decisione sul Premio LuchettaUna decisione di riduzione dei finanziamenti ha portato a un ricorso al Tar contro la Regione, che è chiamata a riesaminare la propria scelta...
Diventa professore all’Università di Perugia, ma un anno dopo il concorso è da rifare: perché il Tar dà ragione al secondo in graduatoriaUn anno dopo aver vinto un concorso per diventare professore all’Università di Perugia, un candidato si è trovato a dover rifare la procedura.
Temi più discussi: Fondi tagliati al Premio Luchetta, il Tar accoglie il ricorso: la Regione dovrà rifare la graduatoria; Trieste, il TAR dà ragione alla Fondazione Luchetta: il PD esulta e chiede una soluzione definitiva; Premio Luchetta | il TAR annulla i fondi e ordina nuove graduatorie; Trieste, il PD attacca sui controlli Schengen: I richiami dell’Europa dimostrano che così non funziona.
Il Tar del Friuli Venezia Giulia annulla la graduatoria per il finanziamento delle manifestazioni regionali e dà ragione al ricorso della Fondazione Luchetta facebook
Il Tar dà ragione alla Fondazione Luchetta sui finanziamenti pubblici: la Regione dovrà riscrivere la graduatoriaE' quanto emerso nella serata di ieri 4 giugno attraverso una sentenza dell'organo di giustizia amministrativa del Friuli Venezia Giulia ... triesteprima.it
Premio Luchetta, il TAR dà torto alla regione: graduatorie da rifareAccolta la richiesta della Fondazione che organizza il concorso giornalistico, e che era stata esclusa dai finanziamenti. rainews.it