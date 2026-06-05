Il Tar dà ragione alla Fondazione Luchetta sui finanziamenti pubblici | la Regione dovrà riscrivere la graduatoria

Notizia in breve

Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha stabilito che la Regione deve rivedere la graduatoria dei finanziamenti pubblici relativi al premio giornalistico istituito nel 2004. La decisione è arrivata dopo aver accolto il ricorso della Fondazione Luchetta, che era stata esclusa dall’assegnazione dei fondi. La Regione è ora obbligata a riesaminare la ripartizione delle risorse, tenendo conto delle indicazioni del tribunale.