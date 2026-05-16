Diventa professore all’Università di Perugia ma un anno dopo il concorso è da rifare | perché il Tar dà ragione al secondo in graduatoria

Un anno dopo aver vinto un concorso per diventare professore all’Università di Perugia, un candidato si è trovato a dover rifare la procedura. Il Tar dell’Umbria ha deciso di annullare l’esito del concorso, dando ragione al secondo classificato. La decisione riguarda un procedimento che aveva già portato all’assegnazione della cattedra, ma che ora dovrà essere ripetuto. La vicenda coinvolge le procedure di selezione e le valutazioni fatte durante il concorso.

Il Tar dell’Umbria ha annullato l’esito di un concorso per professore ordinario all’ Università di Perugia. A un anno dalla nomina del vincitore, i giudici hanno ordinato di rifare le valutazioni dopo il ricorso del secondo classificato, riscontrando criteri incoerenti e « illogici » applicati dalla commissione esaminatrice. Il concorso per diventare professore all’università. Il concorso finito nel mirino dei giudici del Tar riguardava la copertura di un posto di professore ordinario in un settore medico-scientifico dell’ateneo perugino. Al termine delle valutazioni, la commissione aveva indicato come vincitore un professore giudicato « eccellente », mentre il collega arrivato secondo aveva ottenuto la valutazione di « ottimo ». 🔗 Leggi su Open.online

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