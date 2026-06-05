Il soccorritore finlandese sui sub italiani morti alle Maldive | Entrare in quella grotta è stata una cattiva idea i corpi erano tra gli squali

Da tpi.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un soccorritore finlandese ha riferito che, durante il recupero dei corpi dei sub italiani morti alle Maldive, gli uomini hanno trovato i corpi tra gli squali all’interno di una grotta. L’intervento è stato condotto con due colleghi, che hanno individuato e recuperato le salme. Non sono stati forniti dettagli su come siano entrati in quella zona o sulle circostanze esatte del decesso.

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Il soccorritore finlandese Patrik Grönqvist racconta in un’intervista come, insieme ai colleghi Sami Paakkarinen e Jenni Westerlund, è riuscito a individuare e recuperare i corpi dei sub italiani morti alle Maldive durante un’immersione. Intervistato dal Corriere della Sera, l’uomo spiega come hanno pianificato il recupero: “Avevamo una mappa sommaria e l’attrezzatura idonea. La prima immersione doveva servire a controllare com’era fatta dentro. L’unica cosa davvero importante era trovarli”. Il sub rivela che è stata un’immersione “molto impegnativa, certo, ma se non ci fossero state le vittime e fossi andato lì solo per mapparla, sarebbe stata tranquilla. 🔗 Leggi su Tpi.it

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