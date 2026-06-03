Un soccorritore finlandese ha descritto le condizioni durante il recupero dei corpi nelle Maldive, affermando che la decisione di entrare nella grotta è stata una cattiva idea. Il membro del team ha riferito di aver visto scene difficili e di aver avuto dubbi sulla sicurezza dell’operazione. I tre sommozzatori erano coinvolti nel recupero dei quattro corpi trovati nelle acque della grotta. La dichiarazione si aggiunge alle testimonianze sulla complessità e i rischi dell’intervento di salvataggio.

Sub morti alle Maldive, le parole del soccorritore Come e dove sono stati trovati i sub morti alle Maldive Attrezzattura non idonea Sub morti alle Maldive, le parole del soccorritore In un’intervista al Corriere della Sera, Patrik Grönqvist ha raccontato come è nata la spedizione. “Eravamo tutti in Svezia. Dan Europe ha chiamato Sami e lui mi ha chiesto se me la sentivo di partire con lui e Jenni per le Maldive. Avevo solo cinque minuti per decidere. Non ero mai stato lì, sono abituato a immergermi in acque fredde, non calde. Ho accettato d’istinto, senza consultarmi con la mia famiglia”, le sue parole. Alimathaa, dove sono morti cinque italiani durante un’immersione, alle Maldive Il sommozzatore ha spiegato inizialmente avevano “una mappa sommaria e l’attrezzatura idonea. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Sub morti alle Maldive, il soccorritore Patrik Grönqvist racconta cos'ha visto nella grotta: "Cattiva idea"

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