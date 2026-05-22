Sub morti alle Maldive | la foto della grotta degli squali Team finlandese | Temevamo di non trovare i corpi

Le immagini della Grotta degli squali alle Maldive mostrano uno spazio angusto e difficile da attraversare, dove sono stati recuperati quattro dei cinque sub italiani scomparsi durante un'immersione. Un team finlandese coinvolto nelle operazioni ha dichiarato di aver temuto di non trovare i corpi tra le acque profonde e strette della grotta. La zona, nota per la presenza di squali e per le condizioni difficili, è stata al centro di un'operazione di soccorso complessa e delicata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

MALE’ (MALDIVE) – Era difficile muoversi là sotto, nella Grotta degli squali, dove sono stati ritrovati quattro dei cinque sub italiani. La scarsa visibilità dovuta ai sedimenti corallini, i dubbi sull’attrezzatura adeguata e le grotte dell’atollo di Vaavu potrebbero essersi inaspettatamente rivelati un labirinto inestricabile. Sulla strage dei sub alle Maldive, si fa sempre più probabile l’ipotesi che lo scorso 14 maggio 2026 i cinque italiani, mentre erano in profondità, possano aver finito l’ossigeno a disposizione nelle bombole mentre cercavano disperatamente una via di uscita. Congetture che prendono corpo dalle testimonianze del super gruppo di tre sommozzatori finlandesi, che in questi giorni sono riusciti a completare le attività di recupero dei corpi delle vittime. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sub morti alle Maldive: la foto della grotta degli squali. Team finlandese: “Temevamo di non trovare i corpi” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maldive, nella Grotta degli Squali con i super sub finlandesi Sullo stesso argomento Sub morti alle Maldive, recuperati 2 corpi. La trappola nella "grotta degli squali"Sono quello di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri i corpi portati in superficie dal team finlandese impegnato nel recupero del quattro dei... Leggi anche: Sub italiani morti alle Maldive, recuperati i corpi di Montefalcone e Gualtieri dalla Grotta degli Squali Sub morti alle Maldive: la foto della grotta degli squali. Team finlandese: Temevamo di non trovare i corpiEra difficile muoversi là sotto, nella Grotta degli squali, dove sono stati ritrovati quattro dei cinque sub italiani. La scarsa visibilità dovuta ai sedimenti corallini, i dubbi sull'attrezzatura ade ... firenzepost.it Maldive, il dramma dei sub italiani: Temevamo di non trovare i corpiLe testimonianze dei soccorritori finlandesi aprono nuovi scenari sulla tragedia nell’atollo di Vaavu: Visibilità sparita e passaggi strettissimi. Domani le salme in Italia, lunedì le autopsie ... giornalelavoce.it