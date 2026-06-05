Il sindaco di Pennabilli è stato fotografato in camicia nera, suscitando imbarazzo tra i cittadini. Un residente ha commentato che, nonostante tutto, il sindaco sa svolgere il suo lavoro. La scena si è verificata il 5 giugno 2026 nella cittadina in provincia di Rimini. Il testo riporta anche una citazione di Tonino Guerra, che affermava che “la bellezza salverà il mondo”, senza ulteriori collegamenti con l’evento.

Pennabilli (Rimini), 5 giugno 2026 – Tonino Guerra amava ripetere che “la bellezza salverà il mondo”. E Pennabilli, splendido borgo sulle colline riminesi dove il poeta e sceneggiatore ha vissuto per anni, è pieno di bellezza. E di storia. Di arte e cultura. Qui è venuto più volte il Dalai Lama. Qui sono passati tantissimi intellettuali e c’è uno dei più antichi (e noti) mercati di antiquariato. Se fosse ancora vivo, chissà cosa avrebbe detto Tonino Guerra (che fu prigionero in un lager) a Mauro Giannini, l’ex paracadutista della Folgore che da 10 anni governa Pennabilli. Giannini, un sindaco ‘sui generis’. Un sindaco sui generis, Giannini. Balzato più volte agli onori delle cronache per le sue inequivocabili dichiarazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il sindaco in camicia nera, l’imbarazzo di Pennabilli. “Ma sa fare il suo lavoro”

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