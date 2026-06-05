Il sindaco e la città festeggiano i 101 anni della misanese doc

Renata Livi, residente a Misano Adriatico, ha compiuto 101 anni. Il sindaco si è recato a casa sua per consegnarle gli auguri e un abbraccio, rappresentando l'intera comunità. La donna ha spento le sue candeline ieri, in un giorno speciale. La visita del primo cittadino è stata un gesto di riconoscimento per questa lunga vita. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle norme vigenti.

Renata Livi, misanese doc, ha spento ieri 101 candeline. Un traguardo straordinario che il Sindaco Fabrizio Piccioni ha voluto omaggiare facendole visita per portarle gli auguri e l'abbraccio dell'intera comunità di Misano Adriatico. Nata il 4 giugno 1925 a Misano Monte, nel cuore di Cà Andrino. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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