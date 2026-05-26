I 101 anni della signora Piera e l' abbraccio del sindaco

Il 24 maggio una donna di 101 anni ha festeggiato il compleanno. Il sindaco del comune ha visitato la centenaria e le ha portato gli auguri ufficiali dell’amministrazione e della comunità. La donna è nata nel 1925. La cerimonia ha avuto luogo nella giornata di domenica, con la presenza del rappresentante comunale.

Festa per i 101 anni della signora Piera Piacco di Valmadrera. Nella giornata di domenica 24 maggio, anche il sindaco Cesare Colombo ha portato gli auguri dell'amministrazione comunale e della cittadinanza alla signora Piera che ha compiuto 101 anni, essendo nata proprio il 24 maggio 1925.Piacco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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