La nuova vita di Mario Balotelli | chi è lei?

Una fotografia recente ha mostrato un nuovo legame sentimentale dell’attaccante italiano, attirando l’attenzione dei media. La foto, semplice e diretta, mette in evidenza la presenza di una donna al fianco dell’ex calciatore. La notizia ha suscitato interesse tra il pubblico, considerando la sua figura pubblica e la sua storia personale. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo all’identità della donna o alle circostanze in cui è stata scattata l’immagine.

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. Una fotografia semplice ma piena di significato svela il nuovo legame sentimentale dell’attaccante italiano. Mario Balotelli torna al centro della cronaca rosa e questa volta la notizia arriva lontano dai campi di gioco: il calciatore ha scelto di mostrarsi per la prima volta accanto alla donna che oggi gli è accanto, ufficializzando una relazione finora tenuta lontana dai riflettori. Nello scatto condiviso sui social, semplice ma eloquente, il volto è quello di una serenità ritrovata e al suo fianco c’è Angelica Moccia, la giovane manager italiana che avrebbe conquistato il cuore dell’attaccante in una delle fasi più riservate della sua vita. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Raffaella Fico mostra il pancino La reazione di Pia Balotelli spiazza tutti! Sullo stesso argomento Mario Balotelli, chi è la nuova fidanzata Angelica MocciaMario Balotelli ha deciso di rendere pubblica la sua relazione con Angelica Moccia. Mario Balotelli allo scoperto: ecco chi è la nuova fidanzata Angelica MocciaMario Balotelli è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata, Angelica Moccia. Dopo la doppietta di ieri, Donyell Malen della Roma ha superato Mario Balotelli del 2013 (12) come il trasferimento di gennaio con il maggior numero di gol nella sua prima stagione con il club (13). È anche in seconda posizione nella classifica di stagione con reddit Mario Balotelli presenta la sua nuova fidanzataMario Balotelli torna latin lover, l'ex attaccante della Nazionale ha presentato a tutti suoi social la sua nuova fidanzata ... clubdoria46.it Mario Balotelli è di nuovo innamorato, ma chi è la nuova fidanzata Angelica Moccia?La vita privata di Mario Balotelli sembra aver imboccato un nuovo percorso, ben più equilibrato del passato: dopo diversi mesi di frequentazione, il calciatore ha ripubblicato sul suo profilo una foto ... elle.com