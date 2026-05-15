Mario Balotelli allo scoperto | ecco chi è la nuova fidanzata Angelica Moccia

Mario Balotelli ha pubblicato la prima foto con la sua nuova fidanzata, Angelica Moccia. I due sono legati sentimentalmente da diversi mesi e hanno deciso di rendere pubblica la loro relazione attraverso questa immagine condivisa sui social network. La coppia, finora riservata, ha attirato l’attenzione dei media con questa presenza ufficiale. Balotelli e Moccia non hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla loro relazione, ma la loro foto ha suscitato molte reazioni tra i follower.

Mario Balotelli è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata, Angelica Moccia. La relazione, che dura ormai da qualche tempo, è stata ufficializzata sui social attraverso una foto inequivocabile pubblicata da lei su Instagram e ricondivisa dall'attaccante bresciano, in cui i due appaiono sorridenti e mano nella mano. La scintilla è scoppiata a Dubai, dove il calciatore gioca da gennaio con la squadra dell'Al Ittifaq, nella seconda serie degli Emirati Arabi, e dove ha ritrovato la serenità anche sul campo, avendo sinora realizzato 5 gol in campionato. Questa nuova storia d'amore si aggiunge alla movimentata vita sentimentale del calciatore, spesso finita sotto i riflettori della cronaca rosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Mario Balotelli scores his first goal for new club Al-Ittifaq

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