Il senatore di FdI rimprovera una coppia gay che si bacia all’aeroporto

Un senatore di Fratelli d’Italia ha avuto un acceso scontro con una coppia gay in una sala d’attesa all’aeroporto di Fiumicino. L’incidente si è verificato durante un’interazione tra i presenti, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui motivi del confronto. Non sono state segnalate conseguenze legali o interventi delle forze dell’ordine. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social, dove sono stati condivisi alcuni video dell’accaduto.

Il senatore triestino di Fratelli d’Italia Roberto Menia ha litigato all’aeroporto di Fiumicino con una coppia gay nella saletta di attesa dello scalo romano. Racconta l’AdnKronos che a far scattare il senatore le effusioni tra due uomini, una coppia gay, che nel corso di una videochiamata si sarebbe lasciata andare a carezze e baci. «Io gli ho semplicemente ricordato l’educazione, sottolineando che le regole valgono per tutti», dice Menia all’agenzia di stampa. La lite. Secondo la quale la coppia ha replicato accusando Menia di omofobia facendo esplodere la lite: «Lei è una brutta persona, un omofobo», mi hanno apostrofato, racconta Menia. In zona anche il capogruppo del M5s di Palazzo Madama, Luca Pirondini, che è intervenuto invitando il senatore meloniano a calmarsi, e a non dare lezioni di educazione a nessuno. 🔗 Leggi su Open.online

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