Il Rapporto sul piacere degli Italiani, realizzato dal Censis, analizza le trasformazioni nelle abitudini sessuali degli italiani negli ultimi 25 anni. Secondo i dati, l'età media per la prima esperienza sessuale maschile è salita a 19 anni, mentre le donne hanno partecipato più frequentemente a rapporti a tre. Il rapporto presenta una serie di dati aggiornati su comportamenti e tendenze nel tempo.

Confrontando i dati odierni con quelli raccolti nel 2000, ciò che è emerso denota un cambiamento eclatante, che riguarda in primis le donne e che evidenzia il superamento di vecchi tabù e una maggiore disponibilità a raccontarsi apertamente. Rispetto alla ricerca compiuta 25 anni fa, che voleva rappresentare una sorta di versione italiana del Rapporto Kinsey (prima analisi scientifica e statistica del comportamento sessuale di uomini e donne), e che seguiva il lancio della celebre «pillola blu» per il trattamento della disfunzione erettile maschile, il nuovo Rapporto del 2025 ha potuto beneficiare di una più alta disponibilità delle persone - donne in primis, appunto - a parlare del proprio rapporto con il sesso, anche riguardo alle pratiche più estreme e intime. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gli italiani, il sesso e che cosa è cambiato negli ultimi 25 anni: sale a 19 anni l'età media della prima volta per i maschi, le donne sperimentano di più il sesso a tre. Tutti i dati di un nuovo studio

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