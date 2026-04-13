Dopo l’arresto, è stata presa la decisione di ricoverare Britney Spears in una struttura di cura. La cantante, nota al pubblico per il suo passato nel mondo della musica, si trova ora ad affrontare un percorso di riabilitazione. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, che continuano a seguire da vicino gli eventi legati alla sua vita personale.

Britney Spears deve affrontare un ricovero in rehab. La ex reginetta del pop fa ancora parlare di sé. Britney Spears ha scelto un ricovero volontario in rehab per cercare di riprendersi da questi anni difficili. La ex reginetta del Pop è stata recentemente arrestata e sembra aver toccato di nuovo il fondo. Britney Spears ha scelto di entrare in una struttura di cura per le dipendenze, come riportato da un suo rappresentante sull’Associated Press. La popstar, un mese fa, è stata arrestata con l’accusa di guida in stato di ebrezza. Gli agenti della California Highway Patrol hanno ricevuto la segnalazione di una Bmw nera che procedeva ad alta velocità e in modo irregolare nella contea di Ventura, vicino a Los Angeles.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Britney Spears, dopo l’arresto arriva la decisione: il ricovero in una struttura di cura

Britney Spears in una struttura di cura 5 settimane dopo l’arresto: la scelta volontariaBritney Spears si è ricoverata volontariamente in un centro di riabilitazione negli Stati Uniti, secondo quanto confermato da un rappresentante della...

Dopo l’arresto dello scorso mese, Britney Spears è entrata volontariamente in una comunità di recuperoBritney Spears è entrata volontariamente in una comunità di recupero, a seguito del suo arresto per guida in stato di ebbrezza lo scorso mese.

Britney Spears: da REGINA del pop a PRIGIONIERA del sistema | La verità sulla #conservatorship