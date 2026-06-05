Il docufilm “Sacro Cuore” torna nelle sale italiane dopo aver riscosso un forte riscontro di pubblico alla sua prima uscita. La riproposizione del film avviene in un momento di grande interesse per le proiezioni cinematografiche di questo genere. La pellicola ha registrato numeri di incasso significativi nelle prime proiezioni e viene distribuita nuovamente nelle sale del paese. La sua presenza nei cinema è stata confermata da una comunicazione ufficiale.

Torna al cinema il docufilm “Sacro Cuore” che ha conquistato il pubblico italiano e ha raggiunto fin dalla prima proiezione un enorme successo. Tanto atteso in Italia, dal 2 marzo è nelle sale cinematografiche il docufilm Sacro Cuore – il suo regno non avrà mai fine. È il documentario diretto da Steven e Sabrina Gunnell, che racconta la devozione al Sacro Cuore di Gesù diffusa in tutto il mondo da diversi secoli. In Francia aveva avuto un successo strepitoso l’anno scorso, alla sua prima uscita, nonostante un feroce boicottaggio da parte di ambienti politici francesi. Era stata impedita la pubblicità del docufilm nei manifesti pubblicitari nelle metropolitane e su altri mezzi di trasporto. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Lalucedimaria.it - Il Sacro Cuore conquista il botteghino: il film torna al cinema in Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sacro Cuore - Il suo regno non avrà mai fine I Trailer ufficiale HD

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Al Cinema Fiorella torna il "Mistery Film", format di Circuito Cinema che rimette al centro l’esperienza più autentica della sala: la scoperta

Andresti al cinema senza sapere il film? Arriva anche in Italia il Mystery cinema (affrettati o perderai un’occasione)In Italia si sta diffondendo un nuovo modo di andare al cinema chiamato Mystery Cinema, in cui gli spettatori entrano senza conoscere il titolo del...

Temi più discussi: Ladispoli, motori d’epoca e tradizione: serata evento con I Volanti Storici per la festa del Sacro Cuore -; A Bitonto i bambini vanno a scuola nella natura tra fiori, profumi e sapori della Lama Balice; Crans-Montana, il 1. giugno un concerto nella chiesa del Sacro Cuore; Ragusa, festeggiamenti Sacro Cuore: fede e comunità nel quartiere.

Preghiera del mattino 5 giugno: consacriamo la nostra giornata al Sacro CuoreIl dono totale della propria vita al Sacro Cuore di Gesù, per vivere ogni istante e ogni azione nel segno del Suo amore, iniziando da questo primo venerdì del mese. Cuore di Gesù, attiraci a Te e ... lalucedimaria.it

Giugno e il Sacro Cuore di Gesù: l’origine della devozione nata dalle apparizioni mistichePerché giugno è il mese del Sacro Cuore di Gesù? La storia delle apparizioni a Santa Margherita Alacoque e l'origine di questa devozione. lalucedimaria.it