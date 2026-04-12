Andresti al cinema senza sapere il film? Arriva anche in Italia il Mystery cinema affrettati o perderai un’occasione

In Italia si sta diffondendo un nuovo modo di andare al cinema chiamato Mystery Cinema, in cui gli spettatori entrano senza conoscere il titolo del film, senza trailer o dettagli sulla trama. L’esperienza consiste nel guardare un film scelto casualmente, senza alcuna anticipazione. Questo formato sta attirando l’attenzione di appassionati e curiosi, offrendo un modo diverso di vivere la visione cinematografica. La proposta si sta diffondendo sul territorio e sta suscitando interesse tra il pubblico.

Entrare in sala senza sapere cosa si sta per vedere: nessun trailer, nessuna trama, nessun indizio. Sembra controintuitivo, eppure è proprio questa l’idea alla base del nuovo fenomeno che sta arrivando anche in Italia: il Mystery Cinema. Un format che ribalta le abitudini degli spettatori, abituati a scegliere tutto in anticipo. Qui, invece, si compra solo un posto e si accetta la sorpresa. Un’esperienza che sta già conquistando il pubblico all’estero e che ora prova a cambiare anche il modo di vivere il cinema nel nostro Paese, ponendosi di conseguenza come una scommessa culturale, prima ancora che commerciale. Il Mystery Cinema nasce all’estero, in particolare con iniziative lanciate da grandi circuiti come ODEON Cinemas e AMC Theatres.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Andresti al cinema senza sapere il film? Arriva anche in Italia il Mystery cinema (affrettati o perderai un’occasione) Gli ENHYPEN, il tour giapponese arriva al cinema anche in Italia con le superstar globali del K-popLe superstar globali del K-pop ENHYPEN portano al cinema la tappa giapponese del loro tour mondiale con WALK THE LINE Summer Edition, un evento... Al cinema Astra arriva in anteprima toscana il film '6.06'Firenze, 10 aprile 2026 – Al cinema Astra di Firenze, in piazza Beccaria 9, arriva l'anteprima del film '6.