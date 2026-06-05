Il Roland Garros 2026 vale oro | montepremi record e un italiano già certo della finale

Il Roland Garros 2026 si avvicina alle fasi finali con un montepremi record e un italiano già qualificato per la finale. La competizione, che si svolge sulla terra battuta, registra un aumento significativo dei premi rispetto alle edizioni precedenti. Un tennista italiano ha assicurato il passaggio alla finale, senza dover affrontare ulteriori qualificazioni. La manifestazione si conferma tra le più importanti nel circuito, attirando attenzione per le sue ricompense economiche e i risultati degli atleti italiani.

Il Roland Garros 2026 entra nella fase decisiva con due notizie che fanno sorridere il tennis italiano: da una parte il montepremi più alto nella storia dello Slam parigino, dall’altra la certezza di vedere un azzurro in finale grazie alla semifinale tutta italiana tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. L’edizione 2026 del torneo francese distribuirà infatti complessivamente 61,723 milioni di euro, con un incremento del 9,53% rispetto al 2025. Un dato che conferma la crescita economica del tennis mondiale e il peso sempre maggiore degli Slam nel panorama sportivo internazionale. Quanto guadagna chi vince il Roland Garros 2026. Il vincitore del singolare maschile porterà a casa un assegno da 2,8 milioni di euro, mentre il finalista sconfitto riceverà 1,4 milioni. 🔗 Leggi su Funweek.it

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